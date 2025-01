Conceicao non le manda a dire: «Mettiamoci la mano sulla coscienza, nello spogliatoio dobbiamo fare questo». Le ultimissime

Intervenuto in conferenza stampa dopo Dinamo Zagabria-Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla partita persa:

PEGGIOR PRIMO TEMPO DELLA SUA CARRIERA – «No, perché nonostante il nostro atteggiamento loro non erano mai arrivati in porta. Non massacro neanche Gabbia, che ci ha dato tanto. Musah primo cartellino evitabile. Errore e gol loro al primo tiro. Siamo stati noi come squadra a commettere questi errori. Mettiamoci la mano sulla coscienza. Io sono qui davanti a voi e vi dico che sono il responsabile. Poi nello spogliatoio e ci dobbiamo guardare in faccia».