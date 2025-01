Conceicao Milan, arriva l’elogio che nessuno si aspettava! Parole pesanti sul tecnico

Condividi via email

Conceicao Milan, Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid tra le altre, ha elogiato la scelta dei rossoneri di puntare sul portoghese

Intervistato da TMW, Iker Casillas, ex portiere, ha parlato così dell’arrivo di Conceicao al Milan e non solo:

PAROLE – «Kings League è un evento fantastico. Quando è iniziata questa piccola pazzia di Piqué, non avremmo mai pensato di arrivare fin qui. La Kings League si sta ritagliando il suo spazio fra tutti gli sport, anche in Italia sembra che alla gente piaccia. Personalmente sono felice di far parte di questo progetto. La Serie A è più combattuta oggi, tante squadre diverse negli ultimi anni hanno vinto il titolo. Oggi vedo un Napoli forte, un’Atalanta capace di inserirsi tra le big, la solita Inter e il Milan, che con Conceicao ha preso un grande allenatore. Sergio sa tirare fuori il meglio dai suoi calciatori».