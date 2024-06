Compleanno Serginho, gli auguri social del Milan: «Sensazionale, leggenda in rossonero» FOTO

Compleanno Serginho, gli auguri social del Milan: «Sensazionale, leggenda in rossonero». La FOTO pubblicata

Il Milan ha voluto festeggiare il compleanno di Serginho, leggenda dei rossoneri che oggi compie 53 anni. I rossoneri hanno pubblicato un post sul profilo ufficiale X oltre a un video in cui sono stati analizzati alcuni dei momenti migliori in rossonero. Il suo palmeres in rossonero: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 1 Mondiale per Club.

Sensational Serginho, a legend in Rossonero 💫🔴⚫ #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) June 27, 2024

PAROLE – «Sensazionale Serginho. Leggenda in rossonero».