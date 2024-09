Compleanno Pulisic, gli AUGURI SPECIALI del Milan: «BENIAMINO dei tifosi milanisti». Il messaggio per l’americano

Il Milan attraverso il proprio sito ha pubblicato un messaggio di auguri speciale per Pulisic che festeggia oggi il compleanno compiendo 26 anni.

GLI AUGURI – Con oggi, mercoledì 18 settembre 2024, sono 433 giorni che Christian Pulisic è ufficialmente un membro della famiglia rossonera. Una cifra che non restituisce del tutto l’importanza e l’impatto del giocatore americano per i nostri colori sin dal suo arrivo in Italia. Non soltanto l’eccellente rendimento in campo, fatto di statistiche importanti e gol pesanti, ma anche professionalità, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia: tutte caratteristiche che hanno reso da subito Chris un beniamino dei tifosi milanisti. Qualità da festeggiare a maggior ragione nel giorno in cui il numero 11 rossonero compie 26 anni: tantissimi auguri di buon compleanno!