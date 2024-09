Compagnoni AVVERTE il Milan: «Dopo il LECCE il Milan deve CONFERMARE questa cosa!». Le sue dichiarazioni a Sky

Le parole di Compagnoni direttamente dagli studi di Sky Sport 24 alla vigilia della sfida del Milan contro il Bayer Leverkusen.

COMPAGNONI – «Ma credo che sia una partita non dico decisiva ma comunque importante per il futuro immediato del Milan sul piano della prestazione per avere delle conferme che la strada intrapresa è quella giusta. Il derby è stato un punto di svolta, con il Lecce una conferma, ma adesso il Milan ha bisogno di una conferma a livello internazionale e la partita di martedì sia uno snodo fondamentale della stagione dei rossoneri».