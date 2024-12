Chukwueze Milan, il nigeriano verso la panchina: non basta la doppietta in Coppa Italia. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Paulo Fonseca, per la delicatissima trasferta di questa sera a Bergamo, sembra intenzionato a confermare la formazione vittoriosa contro l’Empoli per 3-0. Chukwueze, dunque, nonostante l’ottima prova offerta in Coppa Italia contro il Sassuolo, è destinato a partire dalla panchina e subentrare a gara in corso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. All. Fonseca.