Chukwuemeka Milan: NOVITA’ per l’arrivo del centrocampista in rossonero! È accaduto nelle ULTIME ORE, i dettagli sul suo futuro

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono proseguiti nelle ultime ore i contatti tra il Milan e il Chelsea per il trasferimento di Carney Chukwuemeka in rossonero. I discorsi tra i due club, infatti, oltre che per Romelu Lukaku sono direzionati anche verso il centrocampista classe 2003.

Oltre a Fofana e Rabiot, il Diavolo segue con attenzione la situazione relativa a Chukwuemeka, che potrebbe lasciare i Blues in estate per trovare maggiore continuità altrove.