Chukwuemeka Milan, il COLPO è soltanto rimandato… ad agosto! Il PIANO del club rossonero per arrivare al centrocampista

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Carney Chukwuemeka, centrocampista di proprietà del Chelsea su cui il calciomercato Milan è tornato con decisione dopo i sondaggi delle ultime sessioni.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i rossoneri hanno avuto nuovi contatti con i Blues che però non aprono al prestito. La trattativa per ora non decolla ma è possibile che si possa fare ad agosto con condizioni più semplici per il Milan.