Chiesa Milan, la VERITÀ dietro ai post social del bianconero: c’è anche la Roma ULTIME

Chiesa Milan, la VERITÀ dietro ai post social del bianconero: c’è anche la Roma. Le ULTIME sul calciatore accostati ai rossoneri

Come spiegato da Sky Sport, la Roma resta sullo sfondo per capire la reale fattibilità del colpo Federico Chiesa, giocatore che resta in uscita dalla Juve nonostante i post social pubblicati nelle ultime ore.

I giallorossi hanno parlato più volte con l’agente del giocatore, senza però presentare ancora delle offerte ufficiali e l’esterno è stato accostato anche al mercato Milan. Situazione che non è mutata, i bianconeri hanno bisogno di muoversi per capire cosa fare di un giocatore in scadenza tra un anno.