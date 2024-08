Chiesa Milan, soldi FRESCHI per il Barcellona da quella CESSIONE: pronto l’ASSALTO alla Juve per l’attaccante italiano

Accostato anche di recente al mercato Milan, Federico Chiesa resta in uscita dalla Juve. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona, che sembra il club maggiormente intenzionato ad affondare il colpo.

Come riferito da Daniele Longo, i blaugrana hanno virtualmente chiuso l’accordo per la cessione di Faye al Rennes per 10 milioni di euro. Soldi freschi nelle casse degli spagnoli, che verranno utilizzati per andare all’affondo con i bianconeri.