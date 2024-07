Chiesa Milan, la Juventus ha già fissato il PREZZO dell’esterno: tutti gli AGGIORNAMENTI

Chiesa Milan, la Juventus ha già fissato il PREZZO dell’esterno a un anno dalla scadenza del contratto: tutti gli AGGIORNAMENTI

Sportitalia ha fatto il punto sul futuro di Federico Chiesa, esterno di proprietà della Juventus e accostato anche al calciomercato Milan in questi ultimi mesi.

Secondo quanto si apprende il club bianconero non ha fretta di decidere il suo futuro e avrebbe concesso del tempo al calciatore per vedere il da farsi. Sulle sue tracce c’è in particolare la Roma, che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste della Juve offrendo 20 milioni di euro più bonus. E tra qualche settimana potrebbero aprirsi magari altri scenari.