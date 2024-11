Champions League, i risultati delle gare di mercoledì: pari Juve, cade il Bologna

Champions League, i risultati delle gare di mercoledì sera: pari per 0-0 per la Juventus, cade il Bologna in casa con il Lille

Ecco tutti i risultati e i marcatori delle sfide di Champions League di mercoledì sera. Il Milan ha giocato e vinto ieri contro lo Slovan. Questa sera, invece, Bologna e Juve le uniche due italiane: una sconfitta per i rossoblu e un pareggio per 0-0 per i bianconeri in Inghilterra.

Stella Rossa-Stoccarda 5-1

(5′ Demirovic (ST), 12′ Silas (SR), 31′ Krunic (SR), 65′ Ivanic (SR), 69′, 88′ Radonjic (SR))

Sturm Graz-Girona 1-0

(59′ Biereth)

Aston Villa-Juventus 0-0

Bologna-Lille 1-2

(44′, 66′ Mukau (L), 63′ Lucumi (B))

Celtic Glasgow-Club Brugge 1-2

(26′ aut. Carter-Vickers (CB), 61′ Maeda (C), 69′ Ju)

Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-3

(42′ Gittens, 57′ Bensebaini, 90′ Guirassy)

Liverpool-Real Madrid 2-0

(52′ Mac Allister, 77′ Gakpo)

Monaco-Benfica 2-3

(13′ Ben Seghir (M), 48′ Pavlidis (B), 68′ Magassa (M), 84′ Cabral (B), 88′ Amdouni (B))

PSV-Shakthar Donetsk 3-2

(8′ Sikan (S), 37′ Zubkov (S), 87′, 90′ Tillman (P), 95′ Pepi (P)