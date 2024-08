Champions League Milan, Galli PERPLESSO: «La NUOVA formula non mi piace! Vi spiego il MOTIVO»

Champions League Milan, Filippo Galli, ex rossonero, ha fortemente criticato il nuovo format europeo: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Le precedenti. Il fascino della nostra è inarrivabile: dava più valore agli scontri diretti, in due partite ti giocavi tutto. Gruppo unico? Mah, avremo una classifica con squadre che hanno giocato con avversarie differenti: non è il massimo. Il motivo è chiaro: più partite, più indotto, più business. È comprensibile che vada così, ma il fascino si perde. Sorteggio integrale? Per me sì. Un’adrenalina unica».