Champions League, emergenza terzini per il Milan: chi giocherà sulla destra con la Dinamo Zagabria

Champions League, per Milan-Dinamo Zagabria c’è una grande emergenza sulla fascia destra. Solo un’opzione a disposizione

Il Milan con il successo ottenuto a San Siro contro il Girona si è portato tra le prime otto in classifica a Champions League, per completare l’opera deve vincere anche contro la Dinamo Zagabria.

Nel match contro i croati, in programma settimana prossima, mister Conceicao non avrà a disposizione Emerson Royal e Florenzi (infortunio); Calabria (squalifica); Walker e Jimenez (fuori lista). Potrebbe scendere in campo dal primo minuto quindi Filippo Terracciano sulla destra.