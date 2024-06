Cash Milan, riflettori accesi sull’esterno dell’Aston Villa: a che punto è la TRATTATIVA per l’esterno polacco

Non solo il nuovo numero nove e il centrocampista, in questa fase il calciomercato Milan si sta concentrando anche su un nuovo innesto in fascia.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera non perde di vista Matty Cash, esterno di proprietà dell’Aston Villa e che potrebbe rappresentare un innesto importante per il ruolo. Al momento però non sono stati registrati passi in avanti significativi