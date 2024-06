Cash Milan: ecco perché può diventare un OBIETTIVO concreto, svelato il MOTIVO

Luca Cilli, intervenuto nell’edizione di Sky Sport dedicata al mercato ha fatto il punto sulla trattativa tra il Milan e Cash

LE PAROLE – «Cash non giocherà gli Europei per infortunio, è stato protagonista con l’Aston Villa, tra l’altro mettendo in mostra delle grandi qualità, terzino di grande spinta un po’ come piace a quello che sarà il nuovo allenatore del Milan Fonseca. Il Milan lo sta valutando per la corsia destra difensiva»