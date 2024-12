Casadei Milan, il retroscena di mercato: i rossoneri lo seguivano già in estate! Per gennaio c’è concorrenza di Lazio e Monza

Come riporta il giornalista Daniele Longo, Casadei e nei piani del Milan già da giugno. In estate i rossoneri seguivano seriamente il giovane ma non avrebbero accettato un arrivo in prestito.

Per gennaio si cerca un profilo che sappia giocare sia nel ruolo di mediano sia in quello di mezzala. Ci sarà però la concorrenza di Lazio e Monza. Il calciomercato Milan è pronto a partire.