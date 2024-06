Lukaku Milan, Pellegatti CHIARO: «L’ipotesi che venga in rossonero è QUESTA». Le parole del giornalista sul mercato

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera della possibilità di vedere Romelu Lukaku con la maglia del Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Il Milan potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi prestito. In questo momento in pole position c’è il Napoli, ma proprio qualche attimo fa c’è stato un tweet di un esperto che dice che il Chelsea si è stufato di continuare a prestarlo dopo aver speso 110 milioni. O Lukaku rimane la, o viene via per 38 milioni, oltre ai 7.5 di ingaggio al giocatore, che ha 31 anni e sarebbe pagato più di Leao. L’ipotesi che venga al Milan non è 0% ma molto molto remota»