Cardoso Milan, l’americano scala le gerarchie! Cosa sta succedendo in queste ore. NOVITÀ sul centrocampista

Calciomercato.com ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda Johnny Cardoso, centrocampista di proprietà del Betis finito nel mirino del calciomercato Milan nel corso delle ultime settimane.

Il club rossonero in queste ore starebbe facendo delle attente valutazioni sul suo conto. L’americano è più mediano rispetto a Manu Koné e per questo si piazza subito dietro a Fofana nella lista delle alternative per il centrocampo.