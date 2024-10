Cardoso Milan, torna di moda il giovane americano del Betis come vice di Fofana: cifre e dettagli

Cardoso Milan, il centrocampista americano classe 2001 del Betis torna di moda in chiave mercato come vice di Fofana: cifre e dettagli

Il mercato Milan è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo ed in particolare per dare a Fofana un vice, visto l’infortunio di Bennacer. E il nome che torna di moda è quello di Cardoso, giocatore già accostato ai rossoneri in estate nel periodo in cui proprio il francese sembrava allontanarsi.

Il centrocampista americano (ma anche con passaporto italiano) classe 2001del Betis è un vecchio pallino di Moncada e nelle prossime settimane i contatti potrebbero riprendere. Il costo di Cardoso si aggira intorno ai 20 milioni. Il giocatore piace non solo perché americano, ma soprattutto perché abituato a giocare in una mediana e due e perché è bravo nel recupero palla.