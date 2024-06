Cardinale: «Sono in grado di guardare l’industria dello sport, dei media e dell’intrattenimento»

Cardinale spiega: «Sono in grado di guardare l’industria dello sport, dei media e dell’intrattenimento». Le parole del proprietario

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato a Fortune.com analizzando le sue scelte legate agli ultimi investimenti. Le parole riportate da Calcio e Finanza.

PAROLE – «Siamo un motore di monetizzazione della proprietà intellettuale. È questo che facciamo. Se si dispone della giusta proprietà intellettuale, è possibile assorbire i cambiamenti di transizione da un modello di distribuzione all’altro. Sono in grado di guardare all’industria dello sport, dei media e dell’intrattenimento come a degli ecosistemi. E poi cerco le dislocazioni. Cerco le aree in cui c’è bisogno di migliorare, evolvere e professionalizzare».