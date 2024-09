Cardinale DIRETTO: «La strategia con il Milan è più GRANDE di vincere solo partite. Indosso più CAPPELLI, compreso quello...»

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha lanciato un chiaro messaggio ai tifosi rossoneri: le dichiarazioni

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, intervenuto a New York in occasione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”. Presenti all’evento anche l’Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, il Console Generale a New York Fabrizio Di Michele, il Ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

PAROLE – «Quando abbiamo comprato il Milan, è stato per portare in Italia quello che facciamo per mestiere. C’è una strategia molto più grande di quella che si gioca ogni settimana in Italia, ovvero vincere le partite. Oggi (ieri, ndr) giochiamo contro i nostri colleghi dell’Inter. È il derby e l’obiettivo è quello. Ma, sapete, se persone come me e Stephen Pagliuca sono venute in Serie A, credo che questo tipo di incontro e di discussione sia fondamentale. Quando guardo alla Serie A e al Milan, indosso più cappelli (da tifoso, ndr): quello del Milan, quello della Serie A e quello dell’Italia».