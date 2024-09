Cardinale Milan, la RICHIESTA del patron SORPRENDE! Li ha incontrati a Milanello, ecco come è ANDATA

Cardinale-Milan, la richiesta del patron sorprende: ha incontrato Baresi e Massaro, la richiesta non passa inosservato

Intervenuto a Mediaset, Claudio Raimondi, noto giornalista, ha parlato così della situazione in casa Milan. Tutti i dettagli:

PAROLE – «Ieri c’era Gerry Cardinale a San Siro e ci sono state diverse chiacchiere con Baresi e Massaro: il proprietario rossonero vuole coinvolgere maggiormente a Milanello queste due leggende. Oltre a Ibra che domani torna per la rifinitura pre Liverpool, ci sarà un team di ex giocatori per dare più DNA rossonero».