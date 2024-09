Cardinale Milan, TIFOSI sul piede di guerra! INSOFFERENZA crescente, un aspetto non è ASSOLUTAMENTE accettato

Cardinale-Milan, tifosi sul piede di guerra: l’obiettivo Champions League come massima aspirazione non è più tollerata

Come riferito da Repubblica, i tifosi del Milan sono ormai sul piede di guerra contro Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del club rossonero.

Il Milan, che teme di vedere scappare le aspiranti allo scudetto e ha debuttato male in Champions, trova i tifosi sul piede della contestazione: gli obiettivi della filosofia all’americana (posto in Champions e conti a posto, il resto è secondario) non li scaldano affatto.