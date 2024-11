Cardinale Milan, indiscrezione inaspettata in vista del Real Madrid: la decisione del numero uno di RedBird

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird sarà regolarmente presente al Bernabeu in vista della sfida al Real Madrid

Importante indiscrezione fornita dalla Gazzetta dello Sport su Real Madrid-Milan. gara in programma questa sera al Bernabeu:

PAROLE – «Gerry Cardinale sarà presente stasera al Bernabeu per assistere al match contro il Real Madrid e per sostenere il suo Milan. Nonostante i molti impegni di lavoro che il numero uno di RedBird ha negli Stati Uniti, è riuscito a trovare il tempo per volare in Europa e per assistere alla difficile sfida contro la formazione di Ancelotti. È atteso nella capitale spagnola oggi, dopo che ieri il suo sbarco era ancora avvolto dal dubbio. Per Theo Hernandez e compagni sarà una “spinta” in più giocare sotto lo sguardo di Cardinale che per esempio in questo 2024-25 è stato presente a fine agosto all’Olimpico a Lazio-Milan. Cardinale sarà con gli altri dirigenti visto che Ibrahimovic, Furlani e Moncada sono in arrivo oggi. L’incontro a Madrid, dopo i colloqui giornalieri al telefono e in video conferenza, sarà l’occasione per fare il punto della situazione su vari argomenti. Anche se il “campo” principale sarà il Bernabeu e la speranza quella di ottenere un risultato positivo, impresa non facile».