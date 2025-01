MN24 – Cardinale Milan, il numero uno di RedBird non sarà presente per la finale: in tribuna ci saranno Ibrahimovic, Moncada e Furlani

Come riportato da Sport Mediaset, il numero uno di RedBird Gerry Cardinale non assisterà alla finale tra Milan e Inter. In tribuna presenzieranno, invece, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, con il CEO Giorgio Furlani.

L’appuntamento per l’ultimo atto della Supercoppa Italiana è fissato alle 20. Nel caso in cui il derby dovesse finire in pareggio dopo i 90 minuti regolamentari, si andrebbe direttamente ai calci di rigore.