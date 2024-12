Cardinale Milan, il numero uno di RedBird pianifica il futuro: incontro con Ibrahimovic e Furlani, tutti i temi sul tavolo. Le ultimissime

Ibrahimovic e Furlani non hanno assistito al match di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo. Il motivo? Come riportato da Tuttosport i due sono a New York da Cardinale.

CARDINALE MILAN – «In questi giorni non si trovano a Milano Furlani e Ibra. Molti indizi fanno pensare che siano a New York da Cardinale. Probabilmente per fare un punto della situazione sul mercato di gennaio o sul futuro a lungo raggio: ad agosto Cardinale dovrà restituire 700M circa»