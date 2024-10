Cardinale Milan, Gabelli annuncia: «Voglio sbarcare in Serie A, con il patron dei rossoneri ho questo rapporto»

Cardinale Milan, Gabelli, patron del fondo Gamco, ha parlato del rapporto con il patron rossonero e del Monza: le dichiarazioni

Le voci sull’acquisizione del Monza da parte di un acquirente statunitense sono un’ipotesi reale, come conferma Mario Joseph Gabelli, patron del fondo Gamco. Ha definito a La Gazzetta dello Sport il club «un’opportunità interessante», defilandosi però a livello personale. A trattare la vicenda ci penseranno altre persone. Lui ha parlato anche del suo rapporto con altri americani presenti nel calcio italiano come Cardinale, patron del Milan.

CON CARDINALE DEL MILAN HA AVUTO TENSIONI SU PARAMOUNT – «Capisco la domanda, ma devo dire che non c’è alcuna rivalità tra me e Cardinale, anzi penso siamo dalla stessa parte e vogliamo fare gli interessi del gruppo, io però devo difendere la posizione dei miei investitori e produrre per loro il migliore accordo possibile».

LE PAROLE DI GABELLI