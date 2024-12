Cardinale Milan, l’ultimo aggiornamento spiazza i tifosi! Futuro delineato, non se lo aspettava nessuno

Cardinale Milan, il rifinanziamento di RedBird con Elliott lancia un segnale chiaro: nessun cambio di proprietà all’orizzonte

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare da Arianna Ravelli, nota giornalista, il rifinanziamento di RedBird, proprietario del Milan, con Elliott fino al 2028 lancia un messaggio forte e chiaro sul futuro societario.

Milan: non si vedono all’orizzonte cambi di proprietà. Che poi un fondo di investimento, che deve far fruttare al massimo capitali di altri, potrà valutare, quando conveniente, una vendita è nella natura delle cose. Ma a occhio non prima che si concluda la partita stadio.