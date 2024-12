Cardinale Milan, De Grandis perplesso: «Dei rossoneri continuo a capire poco. C’è un aspetto che andrebbe assolutamente chiarito»

Cardinale Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato l’avvenuto rifinanziamento di RedBird con Elliott

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così della situazione societaria del Milan dopo il rifinanziamento di RedBird:

PAROLE – «Sempre gradita un’uscita comunicativa ma bisogna capire chi prende le redini in mano, chi prende la parola, chi decide, qual è il ruolo di Ibra, qual è il personaggio che fa le scelte di mercato: in questo momento non capisco moltissimo del Milan. Faccio fatica a capire chi gestisce le operazioni e in che modo fanno le scelte. Immagino che ci sia una preponderanza finanziaria. Ma nella scelta del capire chi decida le nubi restano».