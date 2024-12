Cardinale Milan, Bergomi risponde all’attacco contro l’Inter: le sue parole spopolano sul web. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Cardinale, patron del Milan, ha ieri attaccato l’Inter con parole che stanno facendo molto discutere. Di seguito la risposta di Bergomi.

BERGOMI RISPONDE A CARDINALE – «Allora non credo parlasse dell’Inter perché veramente l’Inter ha vinto uno scudetto, poi è rimasta sempre in lotta per lo scudetto, poi ha vinto 5 coppe, poi ha fatto una finale di Champions e poi ha vinto un altro scudetto».