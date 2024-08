Cardinale Milan, il numero uno di RedBird SBARCA a Milano! TUTTI i temi sul tavolo, c’entra anche il MERCATO

Cardinale-Milan, il numero uno di RedBird è in arrivo a Milano: incontro con la dirigenza a Milanello, tutti i nomi sul tavolo

Quella di oggi sarà una giornata importante in casa Milan e non solo per l’iter burocratico che porterà all’ufficialità dell’arrivo di Emerson Royal, terzino brasiliano acquistato dal Tottenham.

Secondo il sito della Gazzetta dello Sport, Cardinale arriva a Milano questa mattina e si dirigerà a Milanello dove pranzerà con Ibrahimovic, Fonseca e la squadra. Pomeriggio di riunioni a Casa Milan per l’ultima fase di mercato e pianificare la strategia annuale.