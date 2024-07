Cardinale si ferma a Milano: in giornata nuove RIUNIONI con la dirigenza del Milan. I dettagli e gli aggiornamenti

Ieri pomeriggio Gerry Cardinale ha incontrato la dirigenza del Milan per fare il punto sul mercato estivo ma anche per parlare di tutte le attività del club: dal brand al nuovo stadio, passando per la politica sportiva.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il proprietario di RedBird si fermerà a Milano ancora oggi e avrà nuove riunioni con i vertici dirigenziali del Diavolo.