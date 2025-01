Capozucca commenta: «Lotta scudetto? Tutti dicono Napoli, ma io no! E sulla Nazionale...»

Capozucca in esclusiva per Juventusnews24: il suo commento sul momento di forma dei bianconeri e sul mercato

Continua il momento altalenante di risultati per i bianconeri: di questo, e non solo solo, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 il noto dirigente Stefano Capozucca. Ecco le due domande sulla lotta scudetto, che ormai vede il Milan lontano, e sulla Nazionale.

Discorso lotta Scudetto: chi è la favorita secondo lei?

«Ad oggi la lotta Scudetto dice che sarà uno scontro ta Napoli e Inter, sono le due che stanno facendo meglio. Ma anche se tutti dicono Napoli io dico Inter, perchè secondo me è quella che ha l’organico più forte del campionato».

Chiudiamo con la Nazionale: possiamo guardare al futuro con fiducia dopo gli ultimi risultati degli azzurri?

«Sicuramente. Spalletti è un grande allenatore, una persona affidabile e capace, lo ha sempre dimostrato ovunque è andato. Negli inizi di un ciclo, quando si ha fiducia si è sempre in buone mani».

