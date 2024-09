Capello CRITICA il Milan: «QUESTA SQUADRA ha una mancanza troppo grande: non può NON AVERE…». Le sue parole

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha criticato aspramente alcune scelte prese dai rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE DI CAPELLO – «Del Milan che ha vinto lo scudetto non c’è uno di quel centrocampo. Se hai vinto, devi migliorare la base, non distruggerla. Negli ultimi anni sono arrivate mezzepunte, mezzi attaccanti… E dov’è il regista? Ma il problema riguarda tanti ruoli. Tipo il centravanti. Giroud è un 9 d’area, Morata è un’altra cosa… Morata non è un 9 d’area».