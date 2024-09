Camolese DIFENDE Fonseca: «Deve TROVARE questa cosa. Su Theo e Leao la PENSO così»

L’allenatore di calcio Giancarlo Camolese ha detto la sua sull’attuale momento che sta vivendo il Milan

Giancarlo Camolese, ex allenatore tra le altre anche del Torino, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, soffermandosi in particolare sul Milan e sull’episodio che ha visto protagonisti Rafael Leao e Theo Hernandez durante il cooling break della partita contro la Roma.

Pur invitando alla prudenza nel giudicare le prime tre giornate di campionato, Camolese ha sottolineato le difficoltà iniziali del Milan e ha difeso la scelta di Fonseca di escludere i due giocatori.

LE SUE PAROLE – «Sì, ci sono state delle prestazioni un po’ così. Va dato tempo al tecnico, con il Torino non ha mai mollato, però i risultati si pensava fossero diversi. Troverà l’equilibrio che ancora non c’è. Fonseca ha escluso Theo e Leao, ma bisognerebbe essere con lui per capirne i motivi, un tecnico vive la quotidianità, capisce se sono in ritardo di condizione… Il loro valore però è fuori discussione. Oggi con i cambi fai la differenza. I calciatori non saranno stati contenti, ma gli allenatori vogliono sempre schierare i migliori in campo».

SUL CASO COOLING BREAK – «La cosa sarà stata chiarita tra di loro perché anche se sei entrato da 3’ quella pausa non serve solo per bere, ma pure per approfondire dei dettami tattici, è bene che tutti ascoltino. Il momento era particolare, non ci hanno pensato, ma avranno chiarito. La società ha lasciato passare quell’atteggiamento».