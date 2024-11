Camarda Milan, Serena lo promuove: «Ha fatto il suo lavoro, impressionato da questo aspetto»

Camarda Milan, Aldo Serena, ex centravanti, ha commentato, promuovendola, la prova del classe 2008 col Cagliari

Dalle colonne di Tuttosport, Aldo Serena ha commentato così la prova di Camarda in Cagliari–Milan:

PAROLE – «Camarda per l’età che ha, ha assorbito alla grande il carico di responsabilità e pressione che gli è arrivato nel momento in cui Fonseca ha scelto lui e non Abraham. Ha cercato di svolgere il compito che gli era stato assegnato e lo ha fatto bene. Il Milan ha deciso di fare una prova a Cagliari e pur non avendo inciso con tiri in porta, Camarda ha fatto il suo lavoro».