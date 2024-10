Camarda Milan, Bonera lo manda in panchina: anche un altro giocatore parte fuori a sorpresa. Le ultimissime notizie

Il Milan Futuro, oggi in campo contro il Pineto, per la giornata numero 12 del Girone B di Serie C, non ha schierato titolari Camarda e Vos. Di seguito le formazioni ufficiali.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimènez, Bartesaghi, Malaspina, Longo, Liberali, Coubis, Fall, Zeroli, Magni, Zukic. A disp: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Camarda, Dutu, D’Alessio, Sia, Sandri, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos. Allenatore: Bonera

PINETO (4-3-3): Tonti, Schirone, Gambale, Bruzzanti, Borsoi, De Santis, Lombardi, Ingrosso, Chakir, Hadziosmanovic, Pellegrino. A disp: Marone, Barretta, Amadio, Germinario, Ienco, Dutu, Baggi, Giovannini, Fabrizi, Marafini, Marrancone, Del Sole, Villa, Nebuloso. Allenatore: Tisci