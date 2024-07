Camarda Milan Futuro, Ibrahimovic su quel paragone con Yamal: «Intorno deve avere 10 fenomeni che lo proteggono». Le dichiarazioni

Nella conferenza stampa di presentazione del Milan Futuro, il dirigente rossoneri Ibrahimovic ha risposto a una domanda in cui si parlava di Yamal in relazione al possibile percorso di Camarda.

YAMAL – «Avrebbe giocato se avesse avuto un club che gli dava spazio. Mi ricordo quando Sinisa aveva messo Donnarumma. L’importante è anche l’indicazione del club, o ci credi o non ci credi. In Italia si vogliono giocatori pronti, se non porti risultati l’allenatore cambia. Al Barcellona hanno un’altra tradizione, ma giocano anche in un sistema, dall’academy alla prima squadra, dove si gioca sempre allo stesso modo. Mi ricordo che non si vedevano differenze, solo il nome dietro la maglia. In Italia quando porti un allenatore porti il suo modo di lavorare e la sua filosofia.

Ora mettiamo base e metodologia, come vogliamo come lavorino, che tipologia di crescita devono avere fino in Prima Squadra: poi lì ci sarà l’allenatore con la sua metodologia. Se mi dici che devo buttare dentro subito Camarda allora poi è difficile pretendere di vincere subito: intorno a Camarda devono esserci 10 fenomeni che lo proteggono, ma se la squadra non è così forte avrà più responsabilità e non sarebbe protetto come in Spagna. Così è più facile spingere il talento. Ma io spero che arrivino talenti che avranno possibilità di giocare. Talento è sempre futuro, per questo abbiamo scelto il nome Milan Futuro»

