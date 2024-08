Camarda Milan, la decisione UFFICIALE in vista del Parma: sarà CONVOCATO? L’annuncio di Fonseca in conferenza stampa

Francesco Camarda non sarà convocato per la sfida tra Parma e Milan. Ad annunciarlo è stato Fonseca in conferenza stampa:

PAROLE – «No non verrà con noi. Siamo attenti ai giovani, hanno giocato bene, ma c’è momento e momento. Noi dobbiamo scegliere il momento giusto e creare le condizioni per farli giocare e avere successo. Questo non è il momento per mettergli pressione. Quando sarà il momento giusto giocheranno».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE PARMA MILAN