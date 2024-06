Camarda Milan, spunta il RETROSCENA sul contratto della punta! Cosa è SUCCESSO

Camarda-Milan, spunta il retroscena sul contratto della punta classe 2008: ecco perchè ha firmato solo per tre anni

Intervenuto a Sky, Baiocchini ha svelato questo retroscena sul contratto di Camarda, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Camarda ha firmato, è una bella notizia, non solo per i tifosi del Milan, ma per il movimento italiano, aveva tante offerte dall’estero soprattutto dalla Premier League. Vedere segnare certi gol da un ragazzo italiano che ha 16 anni e che rimarrà al Milan almeno per altri tre anni è certamente una cosa positiva, come il fatto che il Milan sia riuscito a blindarlo, ha fatto un triennale perché Camarda è minorenne e non si possono fare contratti più lunghi. Una volta arrivato alla maggiore età potrà anche firmare un contratto di cinque anni. Noi gli auguriamo che possa diventare anche una bandiera del Milan, è cresciuto nel vivaio del Milan, ha esordito ed è stato il giocatore più giovane nella storia del campionato italiano. Speriamo che questa storia possa raccontarci tante altre favole in futuro».