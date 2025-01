Calciomercato Milan, l’ex obiettivo di Ibrahimovic non torna in Serie A! Clamorosa indiscrezione, non ci sono più dubbi

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee, ex obiettivo dei rossoneri, vede allontanarsi il suo possibile ritorno in Serie A

Come riferito da Tuttosport, Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan durante la scorsa estate, vede allontanarsi il suo possibile ritorno in Serie A con la Juve come meta preferita.

Il Manchester United, infatti, sta bloccando la partenza dell’ex Bologna. Ancora non presa una decisione sul suo futuro, tantomeno su una cessione in prestito, anche solo fino alla prossima estate. Prossimi giorni decisivi.