Calciomercato Milan, ore infuocate per Walker: sta succedendo proprio in questo momento. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è pronto a piazzare un grandissimo colpo. Come riportato da Gianluca Di Marzio i rossoneri e il Manchester City stanno limando gli ultimi dettagli per l’accordo definitivo per Walker.

L’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto: il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore. L’obiettivo è averlo già in tribuna questa sera a San Siro per la sfida contro il Girona.