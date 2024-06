Zaniolo Milan, concorrenza folta: spunta una NUOVA squadra sull’attaccante. Le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante ex Roma

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo le esperienze con le maglie di Galatasaray e Aston Villa, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia per la prossima stagione e su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Milan.

Il club rossonero non è l’unica squadra italiana interessata all’attaccante ex Roma, che rappresenta un obiettivo concreto dell’Atalanta. Inoltre, anche la Fiorentina potrebbe tornare in corsa per lui, pallino del club da almeno un anno.