Terracciano Milan, spunta una NUOVA squadra sul difensore rossonero: cosa filtra sul suo futuro in vista della prossima stagione. Le NOVITÀ sul terzino

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Monza ha mostrato interesse per Filippo Terracciano, che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato.

Il difensore rossonero piace anche al Como, ma i Brianzoli sembrerebbero in vantaggio. Inoltre, la formula per una possibile cessione è quella del prestito con opzione di acquisto. Le prossime giornate saranno decisive per il suo futuro.