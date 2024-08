Rabiot Milan, non tramonta OPZIONE! Spunta l’OFFERTA dei rossoneri, ma… Le CONDIZIONI per il colpo. Le ULTIME sul mercato rossonero

Il calciomercato Milan potrebbe non essere chiuso, con l’ultimo colpo della sessione estiva del 2024 che ptrebbe arrivare dagli svincolati: Adrien Rabiot.

Infatti, non è tramontata ancora la pista che porta all’ex Juve. Per il centrocampista francese, il club rossonero ha offerto 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un’offerta che non è mai stata accettata, ma ancora valida. Inoltre, fino al 3 settembre, il destino di Rabiot è legato a quello di Bennacer.