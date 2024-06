De Zerbi Milan, CLAMOROSO: l’allenatore è vicinissimo a questo club! Tutte le NOVITÀ sul suo futuro e non solo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello su X, Roberto De Zerbi, nelle scorse settimane accostato anche alla panchina del Milan, è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Marsiglia.

Il club francese, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Parti vicinissime.