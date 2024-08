Calciomercato Milan, l’obiettivo in attacco si ALLONTANA: contatti in corso con questa RIVALE. Le ULTIME sul suo futuro e i dettagli

Il calciomercato Milan potrebbe perdere un altro obiettivo per l’attacco: infatti, lo Stoccarda è in trattative formali per ingaggiare Armando Broja in prestito.

Infatti secondo quanto rivelato dallo show di Sky Sport DE Transfer Update, l’attaccante 22enne del Chelsea è in lista da settimane e avrebbe dato l’ok al trasferimento in Bundesliga. apertura al trasferimento in Bundesliga. Niente di avanzato ancora. Fase iniziale.