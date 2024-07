Cardoso Milan: questa RIVALE prova a soffiarlo ai rossoneri, CONTATTI avviati per il mediano del Siviglia. Le NOVITA’ sul futuro del classe 2001

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan continua a seguire con grande interesse Johnny Cardoso, mediano classe classe 2001 in forza dallo scorso gennaio al Betis Siviglia.

Il centrocampista statunitense, che è in possesso anche di passaparto italiano, non pregiudicherebbe le trattative per Emerson Royal e Pavlovic, che andrebbero ad occupare i due slot a disposizione per gli acquisti di calciatori extracomunitari. Inoltre, sul calciatore che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, c’è l’interesse della Fiorentina. La prima richiesta è di 25 milioni di euro.