Calciomercato Milan: tre i SACRIFICABILI per un colpo last minute dall’estero, le IDEE del club

Il calciomercato Milan pensa ad un colpo last minute, c’è però da fare i conti con le liste. I sacrificabili per poterselo permettere:

come riportato da Calciomercato.com ad oggi chi può avere mercato è Ismael Bennacer, per cui c’è qualche spiraglio in Arabia Saudita, un’alternativa potrebbe essere la cessione di Luka Jovic per far spazio ad un centravanti o di Alexis Saelemaekers per un esterno difensivo come vice-Theo. Gli altri giocatori, salvo offerte clamorose e fuori mercato, dovrebbero oggi essere tutti confermati.